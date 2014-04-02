В ЕС опровергли информацию о ратификации политической части Соглашения с Украиной на этой неделе
Представительство Европейского Союза в Украине опровергает информацию о возможной ратификации Европарламентом на этой неделе политической части Соглашения об ассоциации, которое было подписано 21 марта.
Об этом УНИАН заявил пресс-секретарь Представительства Евросоюза в Украине Давид Стулик.
«Эта информация не соответствует действительности», - отметил пресс-секретарь.
Как сообщал УНИАН, ранее на пресс-конференции в Киеве первый советник, руководитель секции экономического, регионального и социального развития представительства Европейского Союза в Украине Хосе Роман Леон Лора предположил, что Европарламент может на этой неделе ратифицировать политическую часть Соглашение об ассоциации с Украиной.
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Соглашение было подписано 21 марта в Брюсселе премьер-министром Арсением Яценюком и главами государств и правительств Европейского Союза.
По итогам церемонии подписания Яценюк заявил, что Украина сразу после президентских выборов будет готова подписать и экономическую часть соглашения.
В конце марта комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле заявил, что экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом может быть подписана уже в июне.