Европарламент может ратифицировать политическую часть Соглашения с Украиной на этой неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил первый советник, руководитель секции экономического, регионального и социального развития Представительства Европейского Союза в Украине Хосе Роман Леон Лора.

Читайте такжеФюле: экономическую часть ассоциации с Украиной могут подписать в июне"21 марта Совет министров Европейского Союза принял решение подписать Соглашение об ассоциации с Украиной... Заключительный акт должен вступить в силу как только будет ратифицирован парламентом. Надеемся, что это произойдет на этой неделе, и, если я не ошибаюсь, соглашение вступит в силу в ближайшее время", - сказал чиновник.

Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС 21 марта. Свои подписи под ним поставили премьер-министр Украины Арсений Яценюк и 28 лидеров стран Европейского союза .

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, разделы Соглашения, которые были подписаны, состоят из: преамбулы, статьи 1, заголовков І (Общие принципы), II (Политический диалог и реформы, политическая ассоциация, сотрудничество и сближение во внешней политике и политике безопасности) и VII (Институциональные, общие и заключительные положения).

Как сообщалось, Украина и ЕС планировали подписать Соглашение об ассоциации еще на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 29 ноября 2013 года. За неделю до подписания правительство приостановило процесс евроинтеграции. Это вызвало массовые акции протеста в Украине, которые завершились отстранением от власти президента Виктора Януковича.