Швейцария осудила аннексию Крыма и признала санкции против РФ

Федеральный совет Швейцарии сегодня рассмотрел ситуацию в Украине и осудил аннексию Крыма Россией.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Федерального совета Швейцарии.

Федеральный совет принял к сведению санкции, введенные ЕC и США, и решил принять все необходимые меры для того, чтобы швейцарская территория не использовалась для их обхода.

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В сообщении подчеркивается, что с самого начала украинского кризиса Швейцария внимательно следила за развитием событий и шагами, которые были приняты международным сообществом.

В свое время швейцарские власти уже решили заморозить любые возможные активы экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения в Швейцарии, а также приостановить экспорт военной техники в Россию и программу подготовки для российских военных.

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В Совете также заявили, что обеспокоены эскалацией конфликта в Украине. По мнению швейцарских властей, референдум 16 марта был проведен с нарушением Конституции Украины и, следовательно, незаконно. Присоединение Крыма к России также противоречит международному праву и принципу территориальной целостности государств, отмечается в сообщении.

"Федеральный совет оставляет за собой право повторно наложить все или часть санкций, предписанных Европейским Союзом, США и другими странами, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", - подчеркивают в Правительстве.