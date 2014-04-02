Янукович назвал «ловушкой для власти» соглашение между властью и оппозицией от 21 февраля

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Янукович сказал в интервью журналистам, которое транслировал телеканал «Дождь».

«Я никогда не думал и не предполагал, что это была ловушка для власти и для президента Украины, как оказалось, в самое ближайшее время. Потому что уже этой ночью меня начали атаковать боевики. Открыто, с оружием», - заявил Янукович и добавил, что рассчитывал, что тогда страны-гаранты выполнят свои обязательства.

Экс-президент отметил, что, согласно договоренностям, достигнутым 21 февраля, он дал задание правоохранительным органам, милиции отступить от Майдана, начать отправку спецподразделений в места постоянной дислокации.

«В ответ на наши действия радикальная часть Майдана отвечала стрельбой», - заявил он.Читайте такжеЯнукович подтвердил, что просил Путина вторгнуться в Украину

Янукович рассчитывает, что страны-посредницы осудят действия радикальной части оппозиции и вернутся к прежним договоренностям.

«Я до сегодняшнего дня никакой инициативы с их стороны не услышал. Хотя, скажу честно, что еще не потерял надежду. Не потерял надежду, и, мне кажется, что со стороны наших посредников сейчас должна быть элементарная этика вернутся к этому вопросу. В статусе кого они меня считают? Но я живой человек, прежде всего. Я подписал это соглашение, вместе с ними поставил свою подпись. Но я не услышал от них даже слов осуждения в сторону бандитов, которые стреляли в мой кортеж, в мою охрану и не один раз», - заявил он.

По словам Януковича, что после подписания этого документа должен был выполнить его нормы.Читайте такжеЯнукович дал очередное интервью

«Я всегда привык выполнять те обязательства, которые беру на себя. И когда я поставил подпись под этим соглашением, я уже был обречен его выполнять», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в Киеве было подписано соглашение об урегулировании кризиса в Украине. Документ подписали на то время президент Янукович и лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Олег Тягнибок.

От Европейского Союза соглашение подписали министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмаер, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и руководитель Департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Франции Эрик Фурнье.

При этом соглашение не подписал Уполномоченный по правам человека РФ Владимир Лукин, который был посредником в переговорах от России.

22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий".