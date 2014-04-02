В Правом секторе рассказали, что повлияло на стрельбу в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Береза сказал на круглом столе в рамках проекта «Восток+Запад», организованного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

По словам Березы, не совсем корректно говорить, что произошел конфликт между структурами «Правого сектора» и Самообороны Майдана. По его убеждению, это был конфликт между несколькими людьми.

Читайте такжеМеру пресечения представителю Правого сектора суд выберет завтра - источникОн считает, что сегодня ответ на то, что именно произошло, должно выяснить следствие, в то же время Береза сообщил, что активист «Правого сектора», который позавчера применил оружие возле ресторана ”Мафия” в Киеве, после задержания ”сказал, что он боялся стать следующим Сашком Белым”.

”Нужно разговаривать с представителями милиции, которые до абсурда довели сегодня ситуацию вокруг «Правого сектора»”, - сказал он.

Вместе с тем Береза подчеркнул, что его структура готова сотрудничать с правоохранительными органами для обеспечения общественного порядка.

Полномочный представитель Министерства внутренних дел – начальник департамента общественной безопасности МВД Владимир Гриняк отметил, что сегодня у МВД нет конфликта со структурами общественного сектора в частности Самообороной, которые совместно охраняют общественный порядок. В то же время сотрудничества с «Правым сектором» нет, но он не против такого сотрудничества.