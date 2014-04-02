Яценюк "переживает" за Россию и предлагает Кремлю сделать украинский вторым государственным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«МИД Украины сделал по этому поводу заявление. Украиноязычная община является наибольшей на территории РФ, и будет абсолютно естественно, если украинский язык будет вторым государственным в России, или, по крайней мере, будет носить специальный статус", - сказал Яценюк.

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«Украина также обращается к российским властям относительно открытия украинских школ на территории Российской Федерации. Также необходимо давать ответ на религиозные убеждения украинцев в России, чтобы принцип свободы вероисповедания был не просто задекларирован, но и выполнялся", - добавил он.

При этом Яценюк выразил озабоченность тем, что Россия «переживает за украинскую Конституцию и за украинский государственный строй».

«Мы, действительно, так же переживаем за наших российских соседей. Мы желаем им всего самого наилучшего, чтобы у них все было хорошо, и чтобы 65 млрд долларов в квартал не убегало из их экономики, а также, чтобы у них работали кредитные карты Visa и Master Card", - добавил премьер-министр Украины.