Суд арестовал экс-ректора Мельника, залог - 22 миллиона

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге и. о. генпрокурора Олег Махницкий.

«Суд вынес ему (Мельнику) меру пресечения арест с требованием залога (22,8 млн грн - УНИАН), если он не внесет залог, то будет под арестом”, - сказал Махницкий.

Он отметил, что пока эти деньги ни Мельником, ни кем-то из его окружения не внесены.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли Генпрокуратура проверять происхождение этих средств на предмет законности, и. о. генпрокурора ответил утвердительно.

Давая ответ на вопрос относительно сотрудничества Мельника со следствием, Махницкий сказал: “Что касается намерения Мельника сотрудничать со следствием, увидим в ходе расследования дела”.

Читайте такжеАваков заявил о задержании ректора-беглеца МельникаКак сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля 2013 года при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

14 августа был объявлен в международный розыск.

Вчера, 1 апреля 2014 года, министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Фейсбук, что бывший ректор налогового университета Мельник был задержан в столичном аэропорту «Борисполь», куда он прилетел из Лондона.