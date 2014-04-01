Суд Москвы рассмотрит жалобу на заочный арест Яроша

Решение о заочном аресте Яроша ранее принял Басманный суд. Его адвокат подал на это решение апелляционную жалобу, пишет РИА Новости.

По мнению следствия, в своих выступлениях глава организации публично призывает антироссийские силы к экстремистским действиям и террору на территории России, сообщил ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. Так, Ярош обращался к главарю чеченских террористов Доку Умарову с просьбой о поддержке, написав об этом на странице "Правого сектора" в социальной сети "ВКонтакте".

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Следователи также объявили Яроша в международный розыск.

Адвокат Яроша заявил в суде, что рассмотрение ходатайства об аресте его клиента прошло без должного уведомления его доверителя.

В марте на съезде в Киеве было принято решение о преобразовании "Правого сектора" в политическую партию. Дмитрий Ярош был выдвинут кандидатом в президенты Украины на предстоящих 25 мая выборах и зарегистрирован ЦИК.