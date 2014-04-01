В Харьковскую область прибыли наблюдатели миссии ОБСЕ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, сегодня, 1 апреля, состоялась рабочая встреча и.о. заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Юрия Георгиевского, заместителя председателя Харьковского областного совета Людмилы Давыдовой, директора Департамента экономики и международных отношений Харьковской ОГА Виктора Коваленко с Послом, директором Центра предотвращения конфликтов ОБСЕ Адамом Коберацки.

Во время встречи стороны обсудили особенности социально-политической ситуации в Украине и в Харьковской области, а также перспективы политического и экономического сотрудничества Харьковской области и ОБСЕ.

Во время встречи Коберацки сообщил, что в Харьков уже прибыли два представителя миссии ОБСЕ для проведения мониторинга социально-политических событий в регионе и поиска выходов из сложившегося кризиса.

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«Мы сейчас размещаем миссию наблюдателей по запросу правительства Украины. Сегодня уже два человека приехали в Харьков, через несколько дней приедут другие, чтобы наблюдать за развитием событий в Украине. Ситуация здесь сложная, нужно разобраться с обстановкой, надо узнать факты, поэтому мы очень надеемся, что эта миссия поможет всем нашим странам-участникам действительно выяснить, что происходит на территории Украины и в разных регионах. Все наблюдатели, которых мы размещаем сейчас, - это гражданские лица. Главная мысль этой миссии - это интенсивные доклады о развитии событий и обстановки. Мы принимали такое решение для того, чтобы помочь Украине выйти из кризиса, стабилизировать ситуацию», - сказал Коберацки.

В свою очередь Георгиевский отметил, что в регионе будет работать офис для системной работы наблюдателей ОБСЕ.

«Я думаю, что мы по мере работы офиса будем содействовать в формировании актуальных планов работы. Мы заинтересованы в том, чтобы эта работа велась, и была эффективной, регулярной, системной. Чтобы работа правоохранительных органов была доступна для изучения, возможно, и работа судебной системы. Безусловно, чтобы наблюдатели миссии имели возможность ознакомиться с мобилизационной подготовкой в той части, которая не противоречит законодательству. Мы заинтересованы в том, чтобы было объективное представление, в том числе, и по работе средств массовой информации, и по освещению хода избирательного процесса», - сказал Георгиевский.