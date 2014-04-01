ЦИК зарегистрировала Цушко и Клименко кандидатами в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала самовыдвиженца, экс-председателя Антимонопольного комитета Украины Василия Цушко и председателя Украинской народной партии Александра Клименко кандидатами в президенты Украины на внеочередных выборах 25 мая 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие постановления сегодня на заседании поддержали 15 членов ЦИК.

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Как сообщал УНИАН, полный пакет документов Цушко подал на регистрацию кандидатом на пост президента как самовыдвиженец 30 марта, а Клименко вручили удостоверение кандидата, поскольку он лично присутствовал на заседании комиссии.