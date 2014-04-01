Ректора-беглеца Мельника могут отпустить под залог в 22 млн грн

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, согласно решению суда, злоумышленника будет доставлен к следователю-судьи для применения избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 22 млн 940 тыс. грн.

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Государственная пограничная служба Украины составляет в отношении задержанного административный протокол о нарушении правил пересечения государственной границы.