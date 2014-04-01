ГПУ и СБУ закрыли уголовные производства против Турчинова, Тягнибока и Луценко

Также были закрыты производства в отношении народного депутата Олега Ляшко и лидера Европейской партии Украины Николая Катеринчука.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

“Во время мирных акций протеста на Майдане Независимости в Киеве Главным следственным управлением Службы безопасности Украины расследовались уголовные производства по фактам действий и призывов, направленных на захват государственной власти, и таких, которые угрожают общественному порядку”, - говорится в сообщении.

Эти производства были закрыты Генпрокуратурой в соответствии с Законом “Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний”.

СБУ закрыла эти производства “за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения на основании п.2 ст. 284 УПК Украины”