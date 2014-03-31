СБУ задержала в Киеве группу штурмовиков во главе с россиянином

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, Бахтияров готовил группу под видом общественных активистов для преступного захвата Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины. Он привлек к своему преступному намерению до 200 человек, выделил денежное вознаграждение, организовал приобретение «коктейлей Молотова», бит, раздвижных лестниц и других орудий для штурма правительственных зданий. Бахтияров пообещал участникам штурма денежное вознаграждение до 500 долларов каждому.

По замыслу Бахтиярова, штурм должен был дестабилизировать ситуацию в Украине и сорвать президентскую избирательную кампанию.

Кроме того, для освещения штурма парламента и Кабмина Бахтияров договорился с отдельными российскими телеканалами о видеосъемке провокации.

Читайте такжеСБУ задержала шпиона из приднестровского КГБ

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СБУ изъяли у злоумышленников «коктейли Молотова», наличность и орудия для провокаций. Проходят допросы, документирование и следствие по делу.