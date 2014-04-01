Киев хочет решить конфликт с РФ при помощи комиссии Украина - НАТО

Об этом в интервью УНИАН в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица перед заседанием Комиссии Украина - НАТО.

"Мы надеемся, что Россия поняла, что нужно начинать деэскалацию. И, собственно, после этого прошла информация, что начинается вывод российских войск от границ. Если это не так, тогда непонятно, зачем нужны все эти дипломатические маневры российского МИД", - сказал Дещица.Читайте такжеНАТО про аннексию Крыма: Ни одна угроза против наших союзников не будет иметь успеха

На вопрос о возможности вторжения войск России в южные и восточные области Украины, Дещица ответил: "Я думаю, что мы должны быть готовы к любому сценарию. Наша позиция неизменна - мы хотим решить этот конфликт мирным путем и с использованием всех возможных дипломатических механизмов, в том числе и такого как Комиссия Украина - НАТО".

"Меня заверял министр Лавров, что у них нет планов вводить войска в восточные и южные области Украины, но также тогда непонятно, почему такая интенсивность военных учений на наших восточных границах. Я думаю, что Россия после голосования на Генасамблее ООН и телефонных разговоров между Путиным и Обамой и Керри и Ларовым поняла, что она оказывается все больше и больше в изоляции и оставляет себе очень мало возможностей для отхода", - сказал Дещица.Читайте такжеСотрудничество НАТО с Украиной неуклонно растет - Расмуссен

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен заявил, что, по его информации, нет признаков отвода войск России от восточных границ Украины.