Россия упростит получение гражданства для русскоязычных

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» проголосовали 387 депутатов, против - 57.

Как отмечается в пояснительной записке, закон направлен на упрощение процедуры и сокращение сроков рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ от соотечественников - носителей русского языка, родственники которых по прямой восходящей линии ранее проживали на территории РФ и СССР, при условии их переезда на постоянное место жительства в РФ и отказа от гражданства иностранного государства.

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Отмечается, что в настоящее время иностранцы могут приобретать гражданство РФ, только если они являются лицами без гражданства, родились в РСФСР, являются нетрудоспособными или выпускниками российских учебных учреждений из числа граждан государств, входивших в состав СССР. Если такие условия отсутствуют, то для приобретения российского гражданства необходимо соблюсти требование пятилетнего срока проживания в РФ на основании вида на жительство.

Закон дополняется статьей, устанавливающей порядок признания лиц носителями русского языка. Планируется, что признание иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка будет осуществляться по результатам собеседования, проводимого комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

В целях реализации условия об отказе от имеющегося иного гражданства иностранному гражданину, признанному носителем русского языка, будет выдаваться уведомление о возможности приема в гражданство РФ, необходимое для обращения в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.

Кроме того, для данной категории лиц предусмотрено сокращение срока рассмотрения заявлений и принятия решений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке до трех месяцев.

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Также предлагается сократить с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

«Должен сказать, что институт российского гражданства, несомненно, является привлекательным. И снятие определенных ограничений крайне ожидаемо и многими жителями иностранных государств, и лицами без гражданства. В известной степени это будет восстановление исторической справедливости», - подчеркнул председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин.