Аваков готов уйти в отставку, «если таковым будет выбор общества»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет о готовности уйти в отставку, «если таковым будет выбор общества».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил перед заседанием правительства.

«Множество людей хотят меня убить, множество людей хотят меня дискредитировать, множество людей хотят меня отстранить или отправить в отставку. Такова моя работа, я к этому отношусь нормальным образом. Депутаты выполняют свои функции, они высказывают свою точку зрения. Я уже многократно говорил, что нахождение меня в кресле министра внутренних дел является не самоцелью... это тяжелая работа. Я это рассматривают таким образом — отставка министра МВД, занимающего такую позицию, такую как я сейчас занимаю, - это вопрос выбора общества. Если выбор общества будет таков - я его приму, я отойду в сторону. Для меня это не проблема», - подчеркнул Аваков.

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Как сообщал УНИАН, Аваков был назначен и.о. министра внутренних дел Украины 22 февраля.

Авакова обвиняли в непрозрачной кадровой политике, которую он проводит в МВД.

25 марта недалеко от Ривне было найдено с огнестрельными ранениями в сердце тело лидера западноукраинского «Правого сектора» Александра Музычко.

В тот же день в МВД заявили, что Музычко, объявленный ранее в розыск, был смертельно ранен во время проведения спецподразделением УБОП «Сокол» спецоперации на территории Ривненской области.

Ривненские активисты «Правого сектора» заявили, что Музычко 25 марта «планомерно убили» работники спецподразделения «Сокол», и обвинили в этом министра внутренних дел Авакова.

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В связи с этим организация настаивает на отставке Авакова.

28 марта внефракционный народный депутат Инна Богословская зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об освобождении Авакова от должности министра внутренних дел.

Также Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию обстоятельств гибели Музычко большинством голосов приняла решение рекомендовать временно отстранить Авакова от исполнения обязанностей министра внутренних дел.