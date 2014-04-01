В Раде комиссия по расследованию убийства Билого требует временно отстранить Авакова

Такое решение принималось для достижения объективности расследования, сообщает ТСН.

Кроме депутатов, в комиссию вошли представители различных организаций Майдана, в том числе и от "Правого сектора". Правда, лишь с правом совещательного голоса.

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Вместе с тем все участники комиссии будут изучать документы, которые призвали направить в Генпрокуратуру и МВД. Кроме того, на комиссию вызовут непосредственных участников событий во время гибели Александра Музычка.

Это политическое решение, говорят в комиссии. Просто Аваков не должен получить возможность влиять на ход следственных действий и оценку собственной работы.