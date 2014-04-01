Путин не ограничится Украиной и попытается развалить Евросоюз - The Washington post

Об этом сегодня пишут обозреватели The Washington Post Молли Макк'ю и Грегори Маниатис. Они убеждены, что планы Кремля значительно масштабнее, чем просто завоевание Украины и соседних стран.

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Они предполагают, что в ближайшие годы Путин посвятит созданию сильного Евразийского союза, в который войдут бывшие союзники СССР: Индия и Китай, а также Сирия и Венесуэла, сообщает ТСН.

Индия и Китай на сегодня зависят от российских военных технологий, а "Газпром" и "Роснефть" уже работают над соглашениями с Пекином и Нью-Дели. Россия также будет развивать экономические и военные отношения со странами BRICS.

Это позволит выстроить планетарную вертикаль против Запада. "Их сотрудничество может трансформироваться в военный союз без каких-либо ценностей, который обладает войсками и целями, которые Путин так настойчиво хочет противопоставить НАТО", - говорится в статье.

Кроме того, замечают авторы, Кремль попытается ударить по Евросоюзу изнутри, спровоцировав европейцев поддерживать на выборах правые партии. "Ожидается, что правые во Франции, Греции, Италии, Венгрии и других странах усилят свои позиции на выборах в Европарламент в мае и сформируют деструктивный антиевропейский и пророссийский блок. Это опасение усилилось в воскресенье, когда французский "Национальный фронт" продемонстрировал значительно высшие результаты на местных выборах, чем ожидалось", - пишут обозреватели.

Журналисты The Washington Post отмечают, что Запад надеется, что Путин вторгнется на континентальную Украину и остановится. "Но надежда - это не стратегия", - говорится в статье. Авторы советуют готовиться к долгосрочной конфронтации с Кремлем, которая уже началась из-за Украины.