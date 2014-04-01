США призывают Россию ускорить отвод войск от границ Украины

Как заявила представитель госдепа Джен Псаки, если сообщения о том, что Россия отводит часть войск от границы, соответствуют действительности, то это первый шаг на пути к деэскалации, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

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«Если все это правда, то мы призываем Россию ускорить это процесс», - отметила Псаки.

Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает сообщения о частичном отводе российских войск от украинской границы сигналом о снижении напряженности. Об этом сообщается на странице министерства иностранных дел Германии в Твиттере.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о решении касательно частичного отвода российских войск с восточной границы Украины.