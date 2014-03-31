В Нацбанке опровергают информацию о ранении на Крещатике Кубива

Главы Нацбанка вообще не было на месте стрельбы на Крещатике, сообщает пресс-служба НБУ.

В сообщении говорится, что на момент стрельбы Кубив находился на рабочем месте и, в частности, проводил прием посетителей.

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Напомним, что вечером 31 марта в Киеве на Крещатике произошел спор между представителями "Правого сектора" и Самообороны, во время которой прозвучало несколько выстрелов.

Во время стрельбы ранение получил заместителяь председателя КГГА Богдан Дубас.

Издание "Сегодня" сообщало, что во время стрельбы пострадал не только Дубас, а якобы ранили и главу Нацбанка Степана Кубива.