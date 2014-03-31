ЦИК зарегистрировала Тимошенко кандидатом в президенты Украины
16:33, 31 марта 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании зарегистрировала лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко кандидатом на пост президента Украины на внеочередных выборах 25 мая 2014 года.
ЦИК зарегистрировала Тимошенко кандидатом в президенты Украины
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 14 членов ЦИК.
Как сообщал УНИАН,Тимошенко подала в ЦИК документы на регистрацию кандидатом на пост президента Украины 29 марта. Она сдала полный пакет документов, включая справку о внесении денежного залога в размере 2,5 млн грн. Тимошенко сказала журналистам, что идет в президенты для того, "чтобы установить в Украине справедливость, которую многие десятилетия ожидает украинский народ, чтобы построить европейскую Украину".Читайте такжеЦИК зарегистрировала Ляшко кандидатом в президенты Украины
29 марта съезд «Батькивщины» поддержал кандидатуру Тимошенко на пост президента.
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