ЦИК уже отказала в регистрации 12 кандидатам в Президенты из 46

Полный пакет документов подали 24 претендента, семерых из них комиссия уже зарегистрировала кандидатами, сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

В целом о своих намерениях баллотироваться на высшую государственную должность заявили 46 граждан Украины, в том числе 38 как самовыдвиженцы, восемь выдвинуты политическими партиями.

«При этом некоторые желающие баллотироваться (22 человека) подали в ЦИК неполный перечень документов, необходимых для регистрации кандидатом на пост президента Украины, предусмотренный законом Украины «О выборах Президента Украины», - говорится в сообщении ЦИК.

12 из них комиссия отказала в регистрации кандидатами. Документы еще 10 таких лиц - на рассмотрении, говорят в Центризбиркоме.

В ЦИК отмечают, что только в течение двух последних дней срока, отведенного для подачи документов в ЦИК обратился 21 гражданин Украины, причем трое из них - около 24:00 в воскресенье, 30 марта.

Читайте такжеЦИК получила заявления от 46 желающих стать ПрезидентомТаким образом, уже зарегистрированы кандидатами бывший первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин, экс-вице-премьер Юрий Бойко, народный депутат Сергей Тигипко (фракция Партии регионов), экс-глава Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин, председатель Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович, экс-народный депутат Валерий Коновалюк и киевский предприниматель Владимир Саранов.

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Нынешние внеочередные выборы главы государства должны состояться 25 мая.