Изъятый у Курченко бензин планируют пустить на посевную

07:52, 31 марта 2014
Политика
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Министр внутренних дел Арсен Аваков на собственной странице в Facebook сообщил о дальнейшей судьбе нефтепродуктов, которые были изъяты МВД в рамках расследования махинаций компаний, которые связывают с олигархом Сергеем Курченко.

Сергій Курченко

"Процесс следствия уходит вглубь", - пишет Аваков. Он добавил, что на территории Украины изъято 100 тысяч тонн бензина, солярки, мазута и нефти. Мол, это - далеко не финиш, сообщает ТСН.

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Глава украинских милиционеров считает, что стоять это добро и ждать не может, особенно тогда, когда на посевную стране не хватает средств. Поэтому решили пустить бензин в работу. Аваков уже обсудил этот вопрос с премьером и министром юстиции. Ожидается, что будет создано постановление Кабмина в среду.

"Затем на основании этого обратимся в суд и сможем отдать бензин в народное хозяйство".

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