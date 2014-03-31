Изъятый у Курченко бензин планируют пустить на посевную

"Процесс следствия уходит вглубь", - пишет Аваков. Он добавил, что на территории Украины изъято 100 тысяч тонн бензина, солярки, мазута и нефти. Мол, это - далеко не финиш, сообщает ТСН.

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Глава украинских милиционеров считает, что стоять это добро и ждать не может, особенно тогда, когда на посевную стране не хватает средств. Поэтому решили пустить бензин в работу. Аваков уже обсудил этот вопрос с премьером и министром юстиции. Ожидается, что будет создано постановление Кабмина в среду.

"Затем на основании этого обратимся в суд и сможем отдать бензин в народное хозяйство".