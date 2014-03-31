США выделят Молдове $10 млн для укрепления границ с Приднестровьем

"Ситуация в регионе складывается непросто. Поэтому мы решили дополнительно к ранее обещанным средствам предоставить Молдове 10 млн долларов для укрепления безопасности на границе. Это вписывается в стратегический диалог, который Молдова развивает с США", – заявила Нуланд, сообщает телеканал "Дождь".

Также Нуланд рассказала, что во время переговоров обсуждались двусторонние отношения США-Молдова и ситуация в регионе, особенно в Украине и Крыму.

Раньше Госдепартамент США заявлял, что они поддерживают территориальную целостность и суверенитет Молдовы, и приветствует достигнутый в стране прогресс, особенно либерализации визового режима с ЕС.