США выделят Молдове $10 млн для укрепления границ с Приднестровьем
02:30, 31 марта 2014Политика
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На пресс-конференции в Кишиневе Виктория Нуланд рассказала, что США готовы предоставить Молдове помощь в 10 млн долларов для укрепления границ страны.
США выделят Молдове $10 млн для укрепления границ с Приднестровьем / zr.ru
"Ситуация в регионе складывается непросто. Поэтому мы решили дополнительно к ранее обещанным средствам предоставить Молдове 10 млн долларов для укрепления безопасности на границе. Это вписывается в стратегический диалог, который Молдова развивает с США", – заявила Нуланд, сообщает телеканал "Дождь".
Также Нуланд рассказала, что во время переговоров обсуждались двусторонние отношения США-Молдова и ситуация в регионе, особенно в Украине и Крыму.
Раньше Госдепартамент США заявлял, что они поддерживают территориальную целостность и суверенитет Молдовы, и приветствует достигнутый в стране прогресс, особенно либерализации визового режима с ЕС.
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