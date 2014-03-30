Майдан поблагодарил Андрея Макаревича за поддержку

Участники вече на Майдане Незалежности поблагодарили за поддержку российского певца Андрея Макаревича.

Как передает корреспондент УНИАН, ведущий со сцены напомнил, что в свое время на Майдане исполнялись, кроме украинских, и русские песни, в частности Макаревича.

Ему передали привет и поздравление с 60-летием, а также поблагодарили за поддержку Майдана. Участники вече поздравили Макаревича аплодисментами и пригласили на Майдан.

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“Я понимаю, им трудно, их травят, хотят заслуженных наград лишить”, - сказал ведущий и прибавил, что никто не лишит уважения украинцев к российскому народу.

Как известно, 11 марта Министерство культуры Российской федерации опубликовало список артистов, которые выступили в поддержку политики президента Путина в отношении Украины и Крыма.

В нем есть фамилии Безрукова, Боярского и других деятелей РФ.

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На следующий день в России был обнародован список деятелей культуры и искусства, которые поддерживают Украину и осуждают действия президента России относительно войны в Крыму.

Так, выразили свою поддержку украинцам 33 известных россиян. Среди них - популярные музыканты и актеры, - Лия Aхеджакова, Олег Басилашвили, Армен Джигарханян, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Сергей Юрский, Валентин Гафт, Андрей Макаревич и другие.

Также Макаревич принимал участие в Марше мира в поддержку Украины, который состоялся в Москве. По информации СМИ, после Марша мира Макаревича пытались избить сторонники Путина.