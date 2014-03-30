"Правый сектор" объяснил, почему Ярош ездит на машине Януковича

На официальных страницах "Правого сектора" в социальных сетях появилось сообщение, которое подтверждает, что лидер движения Дмитрий Ярош таки ездит на автомобиле из автопарка сына Виктора Януковича, сообщает ТСН.ua.

Приезд лидера националистов на похороны Александра Музычка, известного также под именем Саша Белый, в тюнингованом GMC Savana объясняют мерами безопасности, на которые у движения нет средств.

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"Извините, а Правый сектор в революционное время должен был покупать машины? Это во-первых. Во-вторых, везти Яроша в небронированном авто - это преступление халатности. Как-то не очень хочется в ближайшее время быть и на его похоронах", - говорится в сообщении на странице движения в Facebook.