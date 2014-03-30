Кресло экс-главы Миндоходов стоило 70 тысяч евро - журналист

00:16, 30 марта 2014
Политика
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Экс-глава Министерства доходов и сборов Украины Александр Клименко сидел на работе в кресле стоимостью около миллиона гривен.

Кресло Клименко стоило 70 тысяч евро

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил бывший главный редактор журнала "Корреспондент" Виталий Сыч.

Также он рассказал о "Железной комнате" Клименко для переговоров, призванной обеспечить участникам конфиденциальность.

Читайте такжеВерховная Рада ликвидировала Миндоходов"Если у Петра Первого была Янтарная комната, то у Александра Клименко была Железная Комната. Комната для переговоров с дверью как у банковского хранилища сантиметров в 30 шириной и ручкой-колесом для открытия, была призвана обеспечить полную конфиденциальность переговоров. Внутри обшитая металлическими листами из нержавейки, размером с купе в поезде, внутри - только прозрачный пластиковый стол и стулья. Полный сюрреализм", - написал журналист на своей странице в Facebook.

Железная комната / Виталий Сыч

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