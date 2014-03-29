Военнослужащие внутренних войск Крыма покинули АРК
Военнослужащие Крымского территориального командования передислоцировались на материк.
Военнослужащие внутренних войск Крымского территориального командования 28 марта осуществили передислокацию своих сил на континентальную часть государства.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ внутренних войск МВД Украины.
Как отмечается в сообщении, неподалеку от границы с Крымским полуостровом в Херсонской области офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат срочной службы встречали с почестями и военным оркестром.
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Воинов вышли встретить жители близлежащих районов Херсонской области и представители местных органов власти.
К военнослужащим обратился командующий внутренних войск МВД Украины генерал-лейтенант Степан Полторак, который поблагодарил личный состав за выдержку, проявленное мужество, верность воинской присяге и наградил отличиями МВД и внутренних войск.
После завершения торжеств военные правоохранители разъехались в разные уголки Украины. Теперь 1100 военнослужащих продолжат прохождение службы в воинских частях Национальной гвардии Украины, говорится в сообщении.