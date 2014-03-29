Военнослужащие внутренних войск Крыма покинули АРК

Военнослужащие внутренних войск Крымского территориального командования 28 марта осуществили передислокацию своих сил на континентальную часть государства.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ внутренних войск МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, неподалеку от границы с Крымским полуостровом в Херсонской области офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат срочной службы встречали с почестями и военным оркестром.

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Воинов вышли встретить жители близлежащих районов Херсонской области и представители местных органов власти.

К военнослужащим обратился командующий внутренних войск МВД Украины генерал-лейтенант Степан Полторак, который поблагодарил личный состав за выдержку, проявленное мужество, верность воинской присяге и наградил отличиями МВД и внутренних войск.

После завершения торжеств военные правоохранители разъехались в разные уголки Украины. Теперь 1100 военнослужащих продолжат прохождение службы в воинских частях Национальной гвардии Украины, говорится в сообщении.