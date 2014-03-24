Турчинов ввел в действие решение СНБО о передислокации украинских военных из Крыма

Текст соответствующего указа размещен на сайте и.о. главы государства.

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Так, указом введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта «О передислокации воинских частей (подразделений), учреждений и организаций Вооруженных сил Украины, других воинских формирований и правоохранительных органов Украины с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя в другие регионы Украины».

Контроль над выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБО, говорится в документе.