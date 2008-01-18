Литвин, в отличие от коалициии, намек Ющенко понял

18:07, 18 января 2008
Политика
2012

Говорит, вопрос не ко времени

Вопрос выражения недоверия Верховной Радой Украины Генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО сегодня не ко времени.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью УНИАН лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН.

По его словам, “исходя из сообщений, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встречается с Генеральным прокурором Украины и обсуждаются вопросы о дальнейшей работе возникает вопрос относительно разногласий в позициях Президента Украины и коалиции по данному вопросу”. “Если я правильно понимаю Президента Украины и его последние заявления по данному поводу, то это вопрос не ко времени”, - сказал В.ЛИТВИН и подчеркнул: “Мы поддерживаем в этом вопросе Виктора ЮЩЕНКО”.

Лидер Блока Литвина отметил, что даже, исходя “из сугубо человеческих рассуждений”, сегодня нельзя ставить этот вопрос на рассмотрение Верховной Рады Украины, поскольку "человек находится на больничном".

 

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