В "Батькивщине" рассказали о возможном сценарии введения российских войск в Украину
Николай Княжицкий говорит, что сейчас главная идея пропаганды российских СМИ - максимальное освещение "слабости" власти в Украине, которая не может защитить своих граждан от "радикалов".
На фоне иллюзии слабости украинской власти, Россия оправдает ввод войск на материковую часть Украины, чтобы защитить население от "радикалов".
Об этом на своей странице в Facebook пишет народный депутат от "Батькивщины" Николай Княжицкий.
"Говорил со знакомым журналистом из НТВ. Говорит, идея российской пропаганды сейчас - полное освещение действий "Правого сектора", усиление давления на Авакова с его отставкой. Идея - показать влиятельность "Правого сектора" и слабость власти, чтобы оправдать ввод войск. Мол, "Правый сектор" победил, сейчас начнет резать русских, поэтому мы едем их защищать на танках", - написал Княжицкий.
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Как сообщал УНИАН, вчера вечером, 27 марта, около тысячи человек требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова под стенами парламента. Активисты называли Авакова виновным в том, что во время задержания сотрудниками спецподразделения «Сокол» был убит один из лидеров «Правого сектора» Александр Музычко. Некоторые из присутствующих требовали штурма здания, однако после разговоров с депутатами - митингующие разошлись до утра пятницы.