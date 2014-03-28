В "Батькивщине" рассказали о возможном сценарии введения российских войск в Украину

На фоне иллюзии слабости украинской власти, Россия оправдает ввод войск на материковую часть Украины, чтобы защитить население от "радикалов".

Об этом на своей странице в Facebook пишет народный депутат от "Батькивщины" Николай Княжицкий.

"Говорил со знакомым журналистом из НТВ. Говорит, идея российской пропаганды сейчас - полное освещение действий "Правого сектора", усиление давления на Авакова с его отставкой. Идея - показать влиятельность "Правого сектора" и слабость власти, чтобы оправдать ввод войск. Мол, "Правый сектор" победил, сейчас начнет резать русских, поэтому мы едем их защищать на танках", - написал Княжицкий.

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Как сообщал УНИАН, вчера вечером, 27 марта, около тысячи человек требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова под стенами парламента. Активисты называли Авакова виновным в том, что во время задержания сотрудниками спецподразделения «Сокол» был убит один из лидеров «Правого сектора» Александр Музычко. Некоторые из присутствующих требовали штурма здания, однако после разговоров с депутатами - митингующие разошлись до утра пятницы.