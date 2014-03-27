В Кабмине обещают предоставить схему устранения коррупции в портах в течение 2 недель

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Одессе заявил министр инфраструктуры Максим Бурбак.

«Коррупция в портах - животрепещущая тема для Одессы, всех портовых городов и для всей Украины в целом», - сказал Бурбак.

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В частности, по его словам, Министерство инфраструктуры предлагает межведомственной рабочей группе предоставить на рассмотрение правительству предложения по искоренению коррупционных схем при оформлении грузов в морских портах. Данное решение поддержали участники совещания по оптимизации контрольных процедур в портовых пунктах пропуска, которое состоялось в Одессе 27 марта.

Для борьбы с контрабандой и коррупцией при Кабинете министров создана соответствующая комиссия во главе с первым вице-премьер-министром Виталием Яремой.

«В рамках этой комиссии Мининфраструктуры ответственное за упрощение таможенных процедур и уменьшение длительности прохождения контейнеров через порт», - сказал Бурбак.

Он также сказал: «Наработанные решения не должны иметь декларативный характер. Это будут четкие правила, выполнение которых берет на себя государство в лице АМПУ. Однако если будут фиксироваться нарушения, свою работу будут выполнять правоохранители. Только в этом случае контроль в портах перестанет представлять собой улицу с двусторонним движением».

Как заявил глава государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» Юрий Васьков, для портовиков, в первую очередь, важно, чтобы с пункта пропуска грузовики выезжали максимально быстро, что будет способствовать росту прибыли и портов, и перевозчиков.

«Мы предлагаем и поддерживаем инициативу клиентов по наработке межведомственной группой путей решения основных задач и публичного их представления общественности и бизнеса. Это следующие задачи: исключение необоснованных контрольных процедур при оформлении грузов в портах, уменьшение проверок до 1-3% от общего количества контейнеров для транзитных грузов, создания четких временных нормативов выезда транзитных контейнеров из порта после нагрузки - до 30 минут, и введение финансовой ответственности за проведение контрольных процедур, во время которых не выявлено правонарушений», - сказал Васьков.

В составе этой межведомственной группы представители правоохранительных органов (СБУ, пограничной и Таможенной служб), администраций портов, стивидорных и экспедиторских компаний, перевозчиков, общественности и эксперты.