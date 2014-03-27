Цены на авто в Украине могут вырасти еще больше

Кроме того, планируется установить ставки акцизного налога на мотоциклы с объемом двигателя до 0,5 л на уровне 0,06 евро за 1 куб см, пишет ТСН.uа.

Об этом говорится в законопроекте "О предотвращении финансовой катастрофы и созданию предпосылок для экономического роста в Украине".

Также Кабмин предлагает сохранить взимание акциза на легковые автомобили и другие транспортные средства для перевозки людей, (кроме автобусов), переоборудованные из ввезенных в Украину неподакцизных грузовых автомобилей, и повысить ставки сбора за первую регистрацию транспорта на уровень инфляции (8,3%).

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В то же время, у Яценюка хотят отказаться от повышения на уровень инфляции ставок экологического налога на утилизацию авто.

Ранее сообщалось, что цены на автомобили из-за дорогого доллара растут ежедневно.