Цены на авто в Украине могут вырасти еще больше
В Украине хотят увеличить вдвое ставки акцизного сбора на новые легковые авто и мотоциклы с объемом двигателя более 0,5 куб. см и сохранить базовые ставки утилизационного сбора.
Кроме того, планируется установить ставки акцизного налога на мотоциклы с объемом двигателя до 0,5 л на уровне 0,06 евро за 1 куб см, пишет ТСН.uа.
Об этом говорится в законопроекте "О предотвращении финансовой катастрофы и созданию предпосылок для экономического роста в Украине".
Также Кабмин предлагает сохранить взимание акциза на легковые автомобили и другие транспортные средства для перевозки людей, (кроме автобусов), переоборудованные из ввезенных в Украину неподакцизных грузовых автомобилей, и повысить ставки сбора за первую регистрацию транспорта на уровень инфляции (8,3%).
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В то же время, у Яценюка хотят отказаться от повышения на уровень инфляции ставок экологического налога на утилизацию авто.
Ранее сообщалось, что цены на автомобили из-за дорогого доллара растут ежедневно.