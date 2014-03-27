Прямая трансляция заседания Генассамблеи ООН по ситуации в Украине

В Нью-Йорке началось заседание Генассамблеи ООН.

От Украины в работе Ассамблеи примет участие и. о. министра иностранных дел Андрей Дещица.

На открытии 68-й сессии Генассамблеи ООН первому для выступления будет предоставлено слово Дещице, который представит проект резолюции "Территориальная целостность Украины".

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Перед голосованием по резолюции участники заседания, делегированные территориальными группами, выступят с обоснованием позиции стран, которые они представляют.

По результатам голосования также будет проведено обсуждение.

После заседания запланирован ряд встреч руководства МИД Украины с представителями ООН.

28 марта запланировано заседание Совета безопасности ООН, которое также будет посвящено Украине, в частности, ситуации вокруг Крыма.