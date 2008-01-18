Туркменистан заявляет, что не сокращал объемы поставок газа в Россию

Туркменистан не сокращал объемы поставок газа в Российскую Федерацию.

Как сообщает Turkmenistan.ru, с таким заявлением выступил МИД Туркменистана в связи с появлением сообщений о снижении поставок газа из Центральной Азии.

«В этой связи туркменская сторона отмечает, что такого рода заявления не имеют никакого отношения к поставкам газа из Туркменистана в Российскую Федерацию. Туркменистан полностью выполняет свои обязательства и в строгом соответствии с условиями, предусмотренными контрактом, осуществляет поставки туркменского природного газа в Россию», – говорится в заявлении пресс-службы туркменского МИДа.

Как сообщал УНИАН, 16 января швейцарская компания RosUkrEnergo AG заявила, что в первом квартале 2008 года будет поставлять Украине в том числе российский газ для восполнения топливного баланса Украины в связи с сокращением объемов поставки газа из Центральной и Средней Азии.

"В январе текущего года произошло снижение объемов поставки природного газа из Центральной и Средней Азии в связи с аномально холодной погодой. Снижение поставок относительно плановых объемов составляет около 40 млн. кубометров в сутки", - говорилось в сообщении компании.