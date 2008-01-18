Яценюк увел «диких людей» на совещание

В пленарном заседании парламента объявлен перерыв для совещания председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА с руководителями фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ЯЦЕНЮК сообщил, что на этом совещании «проведем правовой ликбез».

Он также спросил у депутатов от оппозиции, не связано ли блокирование трибуны ВР фракциями Партии регионов и КПУ с намерением создать Временную следственную комиссию ВР по расследованию обстоятельств относительно фактов нарушения Конституции и законов Украины городским председателем Харькова Михаилом ДОБКИНЫМ и секретарем Харьковского городского совета Геннадием КЕРНЕСОМ в системе тарифных, имущественных, земельных, бюджетных и финансовых отношений при выполнении ими служебных обязанностей.

В ответ в сессионном зале началась шумиха, на что А.ЯЦЕНЮК сказал: «Что это за дикие люди такие, успокойтесь наконец!».

Депутаты от оппозиции продолжают блокировать трибуну ВР, а в президиуме присутствуют как депутаты от оппозиции, так и от коалиции.

А.ЯЦЕНЮК не сообщил, сколько будет длиться перерыв.