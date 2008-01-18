Яценюк увел «диких людей» на совещание
Проводить правовой ликбез
|Арсений Яценюк
Как передает корреспондент УНИАН, А.ЯЦЕНЮК сообщил, что на этом совещании «проведем правовой ликбез».
Он также спросил у депутатов от оппозиции, не связано ли блокирование трибуны ВР фракциями Партии регионов и КПУ с намерением создать Временную следственную комиссию ВР по расследованию обстоятельств относительно фактов нарушения Конституции и законов Украины городским председателем Харькова Михаилом ДОБКИНЫМ и секретарем Харьковского городского совета Геннадием КЕРНЕСОМ в системе тарифных, имущественных, земельных, бюджетных и финансовых отношений при выполнении ими служебных обязанностей.
В ответ в сессионном зале началась шумиха, на что А.ЯЦЕНЮК сказал: «Что это за дикие люди такие, успокойтесь наконец!».
Депутаты от оппозиции продолжают блокировать трибуну ВР, а в президиуме присутствуют как депутаты от оппозиции, так и от коалиции.
А.ЯЦЕНЮК не сообщил, сколько будет длиться перерыв.