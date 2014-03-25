ВР назначила на 25 мая выборы городских голов еще в 10 населенных пунктах

Верховная Рада назначила на 25 мая выборы городских голов еще в 10 населенных пунктах.

Как передает корреспондент УНИАН, назначены выборы Сумского городского головы, Васильковского городского головы (Киевская область), выборы городских голов Прилук (Черниговская область), Антрацита (Луганская область), города Желты Воды (Днепропетровская область), города Ромны (Сумская область), Ладыжина (Винницкая область), Бобринца (Кировоградская область), города Батурин (Черниговская область), города Корсунь-Шевченковский (Черкасская область).

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