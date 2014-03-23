Абитуриенты сдали тестовое ВНО по всей Украине, включая Крым

Как сообщает ТСН, во время тестового ВНО проверялись знания по одному из шести предметов на выбор: украинский язык и литература, всемирная история, химия, физика, иностранные языки на выбор и отдельно русский язык.

До последнего под вопросом было тестовое ВНО в Крыму, но на полуострове таки смогли организовать проведение мероприятия вместе со всей Украиной. Хотя были и абитуриенты, которые пожелали пройти оценивание в других регионах.

В Министерстве образования надеются, что основной этап независимого тестирования крымчане тоже сдадут без проблем. В Крыму на него зарегистрировались 15 тыс. желающих. Всего по Украине набралось 250 тыс. человек.

Читайте такжеКрымские студенты смогут перевестись в других украинских вузов - ГриневичПробный тест помог абитуриентам понять, что надо подтянуть. Педагоги уверяют: никаких печатных или логических ошибок в этом году в задачах не найти. "По опечатках или ошибках, которые, по мнению абитуриентов, могут случаться: во время соствления тестовые задания проходят много инстанций. Кроме того, абитуриент должен научиться просто правильно прочитать задачи. Никаких двойных ответов там нет", - заверила методист киевского регионального центра оценивания качества образования Ирина Клименко.

Как сообщалось ранее, МОН гарантировал всем абитуриентам из Крыма возможность сдать ВНО и учиться в Украине. "Несмотря на сложную политическую ситуацию, Министерство образования и науки Украины гарантирует, что абитуриенты из Автономной Республики Крым гарантированно будут иметь возможность в 2014 году пройти внешнее независимое оценивание и на этом основании поступать в высшие учебные заведения Украины", - говорилось в заявлении.