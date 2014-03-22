Командира воинской части в Бельбеке похитили российские военные – СМИ

Как передает «5-й канал», о задержании оккупантами он лично сообщил корреспонденту новостного агентства Reuters.

По состоянию на данный момент, местонахождение Мамчура неизвестно.

Как сообщил глава медиацентра Минобороны в Крыму Владислав Селезнев, последний раз Мамчура видели после штурма авиабазы, когда «он стоял и разговаривал с неизвестным человеком в военной форме».

По словам Селезнева, жена Мамчура сообщила, что дома его нет, на территории авиабазы - тоже.

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Как известно, ранее глава медиа - центра Минобороны в Крыму на вопрос , где находятся украинские военнослужащие , в частности , командующий базой Мамчур, отметил: ”Весь персонал авиабазы, в том числе и полковник Мамчур, находятся под тотальным контролем представителей вооруженных сил РФ, все находятся на авиабазе”.

22 марта состоялся штурм авиабазы, на территорию военной части прорвались представители самообороны Крыма. Ворота в часть проломлены с помощью БТРа. Источники утверждают, что во время штурма были слышны выстрелы, в штурме задействовано не менее 6 единиц БТР -80.

Данные о пострадавших проверяются. По словам очевидцев, в воинскую часть к входу на территорию бежала группа вооруженных людей. Также со ссылкой на источники, Селезнев сообщил, что во время штурма в/ч работал спецназ Вооруженных сил РФ, он зашел со стороны аэродрома.