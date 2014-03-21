Тимошенко назвала Раду "гадюшником, который надо менять на новый"

Об этом сказала она сказала в программе «Шустер Live» на Первом Национальном.

Она отметила: «Что касается досрочных парламентских выборов, то я хочу сказать, что этот, прости Господи, гадюшник чем скорее, тем лучше, и на новый надо менять однозначно».

Читайте такжеТарута: Чем быстрее пройдут выборы в Раду, то скорее стабилизируется ситуация в стране«То, что там происходит - это парламентом называться не может», - добавила она. При этом она категорически выступает против мажоритарной системы выборов.