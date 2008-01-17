У Ющенко не знают о планах Тимошенко побывать в Москве с визитом

В Секретариате Президента Украины отсутствует информация о планах премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО осуществить рабочий визит в Москву 23 января этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам заместителя главы Секретариата Президента Александра ЧАЛОГО, в то же время приоритетом главы государства Виктора ЮЩЕНКО на российском направлении является проведение в ближайшее время второго заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов.

«Согласно п. 6 регламента Комиссии, заседания проводятся поочередно в Российской Федерации и в Украине. Второе заседание состоится в Москве. В этом контексте рабочая встреча глав правительств Украины и России целесообразна в рамках второго заседания комиссии», – сказал А.ЧАЛЫЙ.

Дата второго заседания согласована по дипломатическим каналам – 12 февраля этого года.

Как сообщал УНИАН, по информации Посольства РФ в Украине, с целью подготовки второго заседания Российско-украинской межгосударственной комиссии во главе с президентами двух стран глава правительства Российской Федерации Виктор ЗУБКОВ готов принять в Москве 23 января премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.