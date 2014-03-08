Олланд обещает отстаивать суверенитет и целостность Украины

Олланд заверил, что Франция будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, сообщают АиФ со ссылкой на Интерфакс.

«Территориальная целостность и суверенитет Украины не подлежат обсуждению», - рассказал он , после встречи в Киеве с бывшим министром иностранных дел Украины Петром Порошенко и лидером партии «УДАР» Виталием Кличко.

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Олланд добавил, что необходимо предотвратить опасный прецедент.

«Существует много стран, которые будут встревожены, если будет создан прецедент нарушения границ и территориальной целостности», - заявил он.

По словам французского президента, Запад должен оставить «открытой дверь для процесса переговоров, чтобы Россия, если пожелает, сможет в него вступить.