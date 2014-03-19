Донецкой области федерализация не нужна - Тарута

Как передает корреспондент УНИАН, об это заявил председатель Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута сегодня на встрече с делегацией Послов Особого Назначения — высоких представителей стран-членов Европейского Союза по программе Восточного партнерства – Петра Мареша (Чешская Республика), Сержа Смешова (Франция) и Вайдотаса Верба (Литва).

«Нам нужна децентрализация. То есть, область должна получить больше прав, руководство области должно согласовывать все назначаемые кандидатуры в госорганах, которые расположены в регионе, больше должно быть финансовой самостоятельности».

При этом он добавил: «А федерация – это дополнительное создание еще министров, правительств, чиновников, от которых и так страдает народ. Нужно сделать чиновников как можно меньше. Нужно, чтобы наше население как можно реже встречалось с ними в кабинете…Поэтому нам здесь федерализация не нужна».

Тарута еще раз подчеркнул, что «а полномочий региону нужно больше, безусловно, это объективная необходимость, и это касается не только Донецкого, но и всех регионов».