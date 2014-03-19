КС Росии признал законность договора о вхождении Крыма в РФ

Рассмотрение запроса в КС проходило без проведения публичных слушаний по просьбе самого президента России, "учитывая сложившуюся ситуацию вокруг Крыма и Севастополя", сообщают РИА Новости.

"Конституционный суд признал, что данный договор соответствует Конституции РФ … Решение принято единогласно", — сказал журналистам по итогам заседания в среду председатель КС Валерий Зорькин.Читайте такжеВ Кремле подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя

Председатель суда пояснил журналистам, что рассмотрение проходило без публичных слушаний в порядке письменного производства поскольку в данном деле рассматривался нератифицированный договор, который никем не оспаривался. Вследствие этого в деле отсутствуют две стороны. "Как такового спора в смысле состязательности нет", — пояснил Зорькин.

Председатель суда рассказал, что КС получил запрос президента во вторник вечером, однако судьи успели с ним достаточно хорошо ознакомиться "поскольку у них рабочий день ненормированный". "Лично я на кофе сидел", — сказав Зорькин, предают РИА Новости.

Согласно закону о порядке принятия и образования новых субъектов РФ, иностранное государство обращается к РФ с просьбой о вхождении в состав РФ и о заключении соответствующего международного договора. Президент РФ информирует об этом обе палаты российского парламента и правительство РФ, и при необходимости проводит консультации. Потом глава государства обращается в Конституционный суд с просьбой дать оценку соответствия договора Конституции РФ, и в случае, если суд даст положительную оценку, международный договор вносится на ратификацию в Госдуму вместе с проектом федерального конституционного закона, в котором определяется название, статус и границы субъекта. Если два этих документа поддерживаются палатами, то вносятся изменения в Конституцию, куда дополняется название одного или нескольких субъектов.