США - России: Санкции станет больше, и они будут расти

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил официальный представитель Белого дома Джей Карни.

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«Санкций будет больше и они будут расти. Мы пока не располагаем деталями, когда именно такие санкции будут введены и в отношении кого, но это будут люди, которые если не имеют прямого отношения к правительству (России - УНИАН), то определенно влияют на его работу», - сказал чиновник. При этом он уточнил, что степень «суровости санкций» пока обсуждается, однако они наверняка коснутся замораживания активов и формирования барьеров для передвижения лиц, подозреваемых в причастности к крымским событиям.

Вчера, 17 марта, Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ряда лиц, действия которых были направлены на усиление кризиса в Украине и поддержку военной агрессии на территории Автономной Республики Крым. В частности, санкции вводятся в отношении российских чиновников Владислава Суркова (помощник президента РФ Путина), Сергея Глазьева (советник президента РФ Путина), Леонида Слуцкого (депутат Госдумы, глава Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и отношениям с соотечественниками), Андрея Клишаса (член Совета федераций, глава Комитета по вопросам развития гражданского общества), Валентины Матвиенко (глава Совета федераций), Дмитрия Рогозина (вице-премьер-министр правительства РФ) и Елены Мизулиной (депутат Госдумы). Кроме того, под действие санкций подпадают Сергей Аксенов (самопровозглашенный премьер-министр Крыма) – за угрозу миру, стабильности, территориальной целостности Украины, Владимир Константинов (спикер крымского парламента, провозгласивший декларацию независимости Крыма 11 марта 2014 года), Виктор Медведчук (лидер движения «Украинский выбор» и спонсор экс-президента Виктор Януковича) и собственно Виктор Янукович (экс-президент Украины, бежавший из Украины в Россию и обратившийся к президенту Путину с просьбой ввести в Украину войска).

В Администрации президента США подчеркнули, что нынешние санкции – это сильный сигнал правительству Российской Федерации, которое своими действиями нарушает принципы неприкосновенности суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, в Кремле было подписано соглашение о принятии АР Крым и Севастополя в состав Российской Федерации. Так называемый «Договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» подписали президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, незаконный председатель Верховного совета Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый. Согласно «договору», до 1 января 2015 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации.