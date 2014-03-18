Имущество украинских воинских частей объявили собственностью Крыма

Все имущество и вооружение воинских частей вооруженных сил Украины в Крыму становится государственной собственностью Республики Крым. Об этом говорится в приказе самоназванного премьер-министра Крыма Сергея Аксенова, сообщает Крыминформ.

"Принять к сведению, что имущество, в том числе военная техника, вооружение, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении соединений, воинский частей и подразделений вооруженных сил Украины, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в сфере управления Министерства обороны Украины, а также воинских формирования и правоохранительных органов, расположенных на территории Республики Крым и Севастополя, является государственной собственностью Республики Крым", - указано в документе.

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Советнику нелегитимного премьер-министра Крыма Владимиру Мерцалову поручено совместно с заместителем главкома ВМФ РФ Федотенковым обеспечить координацию работы по проведению инвентаризации имущества воинских частей Вооруженных сил Украины в Крыму "и представить предложения о его дальнейшем использовании".

Контроль за выполнением приказа возложен на Мерцалова.