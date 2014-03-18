Путин: Законной власти в Украине нет, к министрам можно попасть с разрешения "боевиков Майдана"

Путин считает, что радикалы до сих пор во многом определяют ситуацию в стране - многие госорганы "узурпированы самозванцами", заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Главными исполнителями переворота стали националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты - именно они во многом определяют и сегодня еще до сих пор жизнь в Украине", - сказал Путин во вторник в Кремле.

Президент отметил, что в Украине не с кем вести диалог.

"Ясно и то, что легитимной исполнительной власти в Украине до сих пор нет, разговаривать не с кем, многие госорганы узурпированы самозванцами, при этом они ничего в стране не контролируют, а сами, хочу это подчеркнуть, часто сами находятся под контролем радикалов. Даже попасть на прием к некоторым министрам нынешнего правительства можно только с разрешения боевиков Майдана - это не шутка, это реалии сегодняшней жизни", - заявил Путин.

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При этом те, кто сопротивлялся "путчу" в Украине, подверглись репрессиям, заявил он.

"Те, кто стоял за последними событиями в Украине, преследовали другие цели, они готовили государственный переворот. Очередной. Планировали захватить власть, не останавливаясь ни перед чем. В ход были пущены и террор, и убийства, и погромы", - сказал Путин. Он напомнил, что так называемые новые власти – те, кто стоял за переворотом, - первым делом внесли скандальный законопроект о пересмотре языковой политики, который прямо ущемлял права национальных меньшинств.