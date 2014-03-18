В Китае сообщили, когда будут развивать сотрудничество с Крымом

Китай намерен развивать сотрудничество с Крымом после стабилизации там ситуации. С таким заявлением выступил на пресс-конференции представитель министерства коммерции КНР Шэнь Даньян, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать итоги прошедшего в Крыму незаконного референдума и дальнейшую судьбу инвестиционных проектов Китая, сообщает ИТАР-ТАСС.

"В последнее время в Украине сохраняется напряженная обстановка. Мы пристально наблюдаем за развитием ситуации", - заявил Шэнь Даньян. Он отметил, что "в настоящее время торговое сотрудничество Китая и Украины развивается в нормальном русле. Однако девальвация украинской валюты окажет определенное влияние на украинско-китайскую торговлю".

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Во время своего выступления Шэнь Даньян подчеркнул, что данная ситуация носит "временный характер". "Китай намерен продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество. Мы рассчитываем, что ситуация в Украине стабилизируется как можно скорее. Что же касается ситуации в Крыму, мы готовы к развитию сотрудничества после стабилизации там ситуации".

В ближайшее время Китай намерен приступить к реализации ряда инвестиционных проектов на территории Украины, а также арендовать в Крыму около 10 тыс га сельских угодий.

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Согласно данным Государственного статистического управления КНР, в 2013 году объем двусторонней торговли между КНР и Украиной составил 11,12 млрд долл, что на 7,3% больше показателя 2012 года.