Суд остановил действие ряда постановлений Совета Крыма

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

В ведомстве напомнили, что этими постановлениями регламентирована деятельность вышеупомянутых незаконно созданных республиканских органов власти, расположенных на территории Крыма, и предусмотрена их подотчетность, подконтрольность и ответственность перед Верховной Радой АРК и Советом Министров АРК, в то время как в соответствии с положениями действующего законодательства Украины эти органы подчинены органам центральной исполнительной власти в Украине.

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Кроме того, напомнили в ГПУ, в Крыму была незаконно создана Народная дружина, контроль за деятельностью которой возложен на противоправно созданное Министерство внутренних дел АРК.

"Учитывая прекращение админсудом действия упомянутых решений Верховной Рады АР Крым, совершения любыми лицами действий, направленных на выполнение, являются незаконными и считаются совершенными без соответствующих правовых оснований", - заявили в Генпрокуратуре.