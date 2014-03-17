Обама угрожает России ужесточением санкций

Об этом Обама заявил сегодня во время брифинга, сообщается на сайте Белого дома.

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«Соединенные Штаты Америки поддерживают народ Украины в их праве самим определять свою судьбу. Территориальная целостность и суверенитет имеют поважитись и соблюдать», - заявил он.

Барак Обама еще раз подчеркнул, что «проведение референдума в Крыму явно нарушает Конституцию Украины и международное право и не будет признано международным сообществом». Также он заявил, что ввел меры, которые стали ответом на то, что происходит в Украине, и эти меры направлены против России.

«Прежде всего мы вводим санкции в продолжении того, что началось две недели назад в отношении тех лиц, которые поддерживают нарушение территориальной целостности Украины, которых мы считаем ответственными за это», - сообщил американский президент.

Также, отмечает Обама, «я подписал новое распоряжение, которое расширяет масштаб этих санкций. Я распространяю эти санкции на ряд должностных лиц России и всех лиц, которые оказывают материальную помощь должностным лицам российского правительства».

Кроме этого США выражает «готовность ввести дальнейшие санкции, если это будет необходимо. Мы также продолжаем тесные консультации с нашими европейскими партнерами относительно возможных санкций против России».

«Международное сообщество будет стоять на защите территориальной целостности и неприкосновенности», - подчеркнул Обама.

«США будут разъяснять России, что дальнейшие провокации в Украине ничего не добьются, кроме дальнейшей изоляции России. Если Россия будет продолжать вторжение в Украину мы готовы применить следующие санкции», - подчеркнул Обама.

По его словам, санкции будут направлены против экономики России. «И это будет выбором России продолжать или не продолжать эскалацию ситуации», - добавил американский президент.

«Я по-прежнему верю, что возможные дипломатические пути решения этого кризиса и налаживанию отношений между Россией и Украиной и что российские войска вернуться на свои базы и российское правительство начнет диалог с украинским, который открыт к тому, чтобы провести конституционную реформу, выборы этой весной», - отмечает президент США.

«Пока эти процессы не начались, мы будем твердо стоять на своей позиции в поддержку Украины», - заверил Обама.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении ряда лиц, действия которых были направлены на усиление кризиса в Украине и поддержку военной агрессии на территории Автономной Республики Крым, отмечается в официальном сообщении Белого Дома.